Красноярск, , 03:09 — REGNUM Арбитраж Красноярского края удовлетворил иск управления Росприроднадзора и взыскал с актива группы «РУСАЛ» — АО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат» почти 234 млн рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду. Вердикт пока недоступен в базе арбитража. Решение может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Слушания по данному спору, в котором на начальном этапе речь шла «о взыскании задолженности за 2016 год по плате за размещение отходов производства и потребления в размере 233 972 227,16 рубля», тянулся почти 1,5 года. Истцом в порядке процессуального правопреемства было Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора. В ходе слушаний были уточнены и исковые требования.

По сообщению ведомства с официальной страницы в соцсетях, в итоговом варианте речь шла о плате «за негативное воздействие на окружающую среду» и сумма составила уже 233,968 млн рублей.

«Инспекторы проверили документ и выяснили, что предприятие рассчитывало стоимость размещения отходов производства и потребления в условиях недействительных лимитов и в отсутствии утверждённых нормативов образования ТБО. А значит, сумма, указанная в декларации, неверна», — отмечалось в сообщении.

Иным лицом в деле проходило управление ФСБ по Красноярскому краю.

Также 3 ноября 2020 года арбитраж рассмотрит иск комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ачинска к этому же комбинату. Речь идёт о взыскании 22 773 027,53 рубля долга. Подробности пока не сообщаются.

Напомним, комбинат входит в состав дивизиона Объединённой компании РУСАЛ и работает на рынке с 1970 года. Предприятие выпускает глинозем высшей марки Г-00 и кальцинированную соду.