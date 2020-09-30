Вашингтон, , 02:09 — REGNUM Порядка 28 тысяч сотрудников компании Walt Disney в США будут уволены в связи c вызванным пандемией коронавируса продолжительным закрытием тематических парков. Об этом со ссылкой на письмо, адресованное руководством работникам компании 29 сентября сообщает агентство Bloomberg.

«Каким бы душераздирающим ни был этот шаг, это единственный возможный вариант, который у нас есть в свете длительного воздействия COVID-19 на наш бизнес». Walt Disney

По информации агентства, под сокращение попадают работники тематических парков, предприятий розничной торговли, круизных лайнеров. Не избегут увольнения и некоторые члены руководства. Отмечается, что две трети увольняемых сотрудников уже работали неполный рабочий день.

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Напомним, что до начала пандемии персонал американских тематических парков Disney превышал 100 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Гонконга отказались выделить местному Диснейленду обещанный ранее участок земли на острове Лантау для расширения. В настоящее время участок используется для размещения временного карантинного центра. И работа этого и подобных объектов в ближайшие несколько лет там продолжится.

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