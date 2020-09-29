Белград, , 22:21 — REGNUM Согласно отчёту Европейской комиссии, опубликованному 29 сентября, оптимизм среди бизнесменов в Сербии и их ожидания относительно будущей занятости усилились в сентябре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс деловых настроений в Сербии, рассчитанный комиссией, вырос с 82,7 пункта в августе до 89,8 пункта в сентябре, согласно результатам опроса, опубликованным на официальном сайте ЕС. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Показатель ожиданий новой занятости среди бизнесменов в Сербии также вырос с августовского уровня в 102,1 пункта до 109,6 пункта в сентябре.

Значительно улучшились деловые настроения в сербской промышленности, где, по показателям комиссии, индекс вырос с минус 3,1 пункта в августе до минус 1,6 пункта в этом месяце, в то время как в секторе услуг бизнес ожидания резко выросли с минус 18,9 пункта в прошлом месяце до минус 10,4 в сентябре.

Только среди компаний строительного сектора в сентябре наблюдался рост пессимизма, поскольку там деловая конъюнктура упала до минус 7,1 балла с уровня в минус 3,2 балла в августе, как свидетельствуют результаты опроса Европейской комиссии.