Чебоксары, , 20:36 — REGNUM Разительные перемены в агропромышленном комплексе Чувашии разглядел первый заместитель министра сельского хозяйства РоссииДжамбулат Хатуов, который 29 сентября побывал в республике и встретился с главой региона Олегом Николаевым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Сообщается, что Минсельхоз России оценил новые меры поддержки сельхозтоваропроизводителей, которые были введены в республике по инициативе Николаева. К примеру, в этом году были выделены средства на увеличение субсидирования затрат аграриев при приобретении сельскохозяйственной техники с 15% до 40%.Хатуов заметил, что данное решение в дополнение к большому федеральному набору механизмов поддержки пошли во благо аграриям, и сегодня позволяют наращивать объемы производства.

«Только в этом году в республике приобрели столько же сельскохозяйственной техники, сколько за последние три года», — подчеркнул он.

Первый замминистра сельского хозяйства России также обратил внимание на стимулирующие меры по развитию животноводства. Напомним, в республике введена дополнительная государственная поддержка при строительстве и модернизации животноводческих комплексов молочного направления, молочных ферм. Впервые в этом году из республиканского бюджета выплачивались субсидии на содержание коров в период «большого» молока.

«Вы один из немногих регионов, которые поддерживают и личные подсобные хозяйства. У вас очень большая доля товарного производства приходится на малых производителей. Это очень мудрое решение», — отметил Хатуов.

При этом местным СМИ первый замминистра сельского хозяйства России Хатуов сообщил о рейтинге министров, согласно которому глава минсельхоза Чувашии Сергей Артамонов в тройке в ПФО и в 20-ке в стране. О лидере и критериях минсельхозовского рейтинга не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, минсельхоз Чувашии отчитался о рекордных урожаях зерновых.

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