Нью-Йорк, США, , 20:21 — REGNUM Все основные индексы фондового рынка США оказались в «красной зоне» к середине торговой сессии 29 сентября на Уолл-стрит.

К настоящему моменту индекс Dow Jones опустился на 175,60 пункта (0,64%), до 27 408,46 пункта, индекс S&P 500 упал на 16,09 пункта (0,48%), до 3335,51 пункта, индекс Nasdaq упал на 10,48 пункта (0,09%), до 11 107,05 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу торгов 28 сентября индексы Уолл-стрит выросли на 1,5 — 2%, а сессию 29 сентября начали разнонаправленно.

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