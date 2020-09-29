Тамбов, , 20:13 — REGNUM В Тамбовской области в 2020 году на реализацию национальных проектов предусмотрено более 9 млрд рублей, что на 30% больше, чем в прошлом году, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. По мнению главы администрации региона Александра Никитина, именно нацпроекты помогли области за последние два года удовлетворить самые значимые запросы населения.

Пресс-служба администрации Тамбовской области

На территории Тамбовской области реализуется 51 региональный проект в рамках 11 национальных проектов, в регионе выстроена эффективная система по их реализации. Функционирует Совет при главе администрации области, а также проектные комитеты при заместителях главы администрации области, региональный проектный офис, закреплена персональная ответственность на всех уровнях власти. Для оперативного реагирования организован Штаб по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов. Еженедельно осуществляется мониторинг основных параметров проектов.

По поручению губернатора в реализацию национальных проектов вовлечены муниципальные образования области: созданы советы при главах муниципалитетов, муниципальные проектные офисы, заключены соглашения между органами исполнительной власти и местного самоуправления по достижению целевых показателей проектов. Разработан Атлас участия муниципальных образований в национальных проектах, который как успешная практика положительно оценена экспертами стратегической сессии «Национальные проекты глазами людей». Лучшие местные практики распространены по всем муниципалитетам области, единым кейсом направлены во Всероссийскую ассоциацию местного самоуправления.

На реализацию национальных проектов в 2020 году предусмотрено 9,14 млрд рублей, что составляет 131% к 2019 году. Из них средства федерального бюджета — почти 7,3 млрд рублей, средства бюджета области — чуть более 1, 848 млрд рублей, в том числе 298 млн рублей — на софинансирование мероприятий по заключенным соглашениям, а 1,55 млрд рублей дополнительно выделены из регионального бюджета для достижения целевых показателей проектов.

Пресс-служба администрации Тамбовской области

Благодаря принятым губернатором решениям, исходя из эпидситуации в области, во время пандемии реализация национальных проектов в регионе не прерывалась. Ситуация по их исполнению в целом имеет положительную тенденцию. В сентябре уровень освоения бюджетных средств составляет 48,5%, что выше, чем в целом по стране. Более чем на 90% исполнены национальные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Культура».

Из общей суммы, подлежащей контрактованию (5,18 млрд рублей), заключены контракты на общую сумму 4,7 млрд рублей, что составляет 91%.

Благодаря реализации национальных проектов на территории Тамбовской области проводится строительство, ремонт, реконструкция многих социально значимых объектов. В 2019 году их было 16. Спортивная инфраструктура региона пополнилась двумя новыми сооружениями, построено 5 детских садов на 850 мест, из которых 440 выделено под ясли (национальный проект «Демография»). Открыта Школа-центр современных индустриальных технологий на 900 мест (национальный проект «Образование»), сельский дом культуры на 300 мест (национальный проект «Культура»), созданы два фельдшерско-акушерских пункта (национальный проект «Здравоохранение») и водозаборный узел (национальный проект «Экология»).

Пресс-служба администрации Тамбовской области

По мероприятиям национальных проектов «Безопасные и качественные автодороги», «Жилье и городская среда» построено, реконструировано и отремонтировано 45 км автодорог.

Оснащены современным оборудованием 35 организаций в сфере образования, здравоохранения и культуры. Созданы 12 центров «Точка роста» в сельских школах области. Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроены 208 дворов и 122 общественные территории. На 11 предприятиях области реализовывались мероприятия по повышению производительности труда. Включены в единый федеральный перечень организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, четыре предприятия-экспортера.

Пресс-служба администрации Тамбовской области

В результате реализации национальных проектов в 2019 году регионом достигнуты значимые социально-экономические эффекты. Количество граждан, прошедших профилактические осмотры, составило 605 тыс. человек, а это 60% населения области. По показателям смертности от новообразований, болезней системы кровообращения Тамбовская область входит в пятёрку лучших регионов Центрального федерального округа. По данным Росстата прогнозируемая продолжительность жизни населения области составляет 73,6 года, что превышает среднероссийское значение.

Создание дополнительных мест в детских садах к концу 2019 года позволило обеспечить доступность дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на уровне 96,4%, что значительно превышает среднероссийский уровень. Сохраняется стопроцентная доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями достиг 84%, по данному показателю область занимает 3-е место в России.

Пресс-служба администрации Тамбовской области

В 2019 году в регионе построили больше 0,9 квадратного метра жилья на каждого жителя — 6-е место в общероссийском рейтинге.

Создан единый институт оказания услуг предпринимателям «Мой бизнес», в котором оказано более 3 тыс. услуг, количество услуг МФЦ для предпринимателей составило более 12 тыс.

В 2020 году в Тамбовской области активно ведутся работы по созданию и реконструкции 25 объектов капитального строительства и реконструкции.

В рамках национального проекта «Демография» осуществляется строительство семи детских садов на 910 мест, физкультурно-оздоровительного комплекса площадью более 2 тыс. квадратных метров, а также реконструкция стадиона. Ведется создание социального МФЦ и реконструкция геронтологического центра Тамбовского дома-интерната для ветеранов войны и труда.

В рамках национального проекта «Образование» планируется открыть школу «Экотех+» на 825 мест, по проекту «Здравоохранение» — шесть фельдшерско-акушерских пунктов, проводится реконструкция детской областной больницы. Осуществляется строительство водопровода и рекультивация полигона ТКО по национальному проекту «Экология».

В рамках национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Безопасные дороги» опережающими темпами осуществляется строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общей протяжённостью около 70 км, а также благоустройство 180 дворов и 116 общественных пространств. На начало сентября работы завершены на 86% объектов.

Пресс-служба администрации Тамбовской области

Уже не раз Тамбовская область доказывала, что нацелена на эффективную работу по реализации президентских инициатив. За успехи в реализации нацпроектов в 2019 и 2020 годах регион неоднократно был отмечен на федеральном уровне. Тамбовская область занимает 3-е место по вовлеченности в массовый спорт в рамках реализации проекта «Спорт — норма жизни». Область относится к лидерам среди российских регионов, которые качественно и в срок реализуют все запланированные работы в рамках национальных проектов «Культура» (1-е место в РФ), «Безопасные и качественные дороги» (ТОП-3 ЦФО), федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ТОП-10 РФ).

Регион отмечен благодарностью министра просвещения Российской Федерации за большой вклад в реализацию проекта «Современная школа» и создание федеральной сети центров образования цифрового и гуманитарного образования «Точка роста».

«Перед нами стоит стратегическая задача, поставленная президентом страны Владимиром Путиным — обеспечить дальнейшую реализацию запланированных национальных проектов, и именно ей будут посвящены все наши дальнейшие усилия», — подчеркивает Александр Никитин.

Тамбовский губернатор считает, что необходимо проводить постоянную работу по информированию жителей области о реализации национальных проектов. В этих целях в социальных сетях созданы публичные страницы групп по каждому проекту. С учётом лучших практик создан сайт «Национальные проекты: Тамбовская область» (Нацпроекты68.рф). На этом ресурсе, кроме актуальных текстовых материалов, размещена интерактивная карта всех объектов, которые создаются в рамках реализации национальных проектов в разрезе муниципальных образований Тамбовской области.