Нижний Новгород, , 20:13 — REGNUM 30 сентября станет последним днем, когда паромом Нижний Новгород — Бор смогут воспользоваться нижегородцы. Переправа закрывается до следующего года. Об этом 29 сентября сообщили нижегородские СМИ.

Расписание работы парома в последний рабочий день 2020 года: с 07:00 до 20:00 на Бору, с 07:30 до 19:30 в Нижнем Новгороде.

Когда именно возобновится движение по переправе в 2021 году — не известно. Все будет зависеть от погодных условий и уровня воды в Волге.

Обычно паром запускают в конце мая — начале июня. В 2020 году движение по Волге запустили только 1 июля из-за пандемии коронавируса.