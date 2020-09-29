Синьцзян, , 19:34 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР стартовала кампания по стимулированию потребления, в рамках которой жителям выдаются субсидии на покупку бытовой техники. Об этом со ссылкой на региональные власти 29 сентября сообщает Синьхуа, отмечая, что общий объем такой помощи к настоящему моменту превысил 60 млн юаней (около 8,5 млн долларов).

Сообщается, что в общем объеме 50 млн юаней также дополнительно субсидируется замена старой техники на новую, а также скидки на продажи в сельской местности. Помимо правительства региона, в кампании участвуют крупные частные компании, например, гигант розничной торговли Suning Holdings Group. Генеральный директор филиала компании в Синьцзяне Хань Лэй, в частности, уточнил, что размеры субсидий на каждую единицу товара составляют около 8−10%. Районное управление торговли информирует, что, помимо сектора бытовой электроники, субсидии предоставляются предприятиям общественного питания, а также автомобильной промышленности.