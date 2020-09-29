Лондон, , 19:24 — REGNUM Нефть марки Brent в ходе торгов 29 сентября сначала поднялась почти до $43, однако к настоящему моменту опустилась ниже $41 за баррель и продолжает дешеветь.

К настоящему моменту декабрьские фьючерсы Brent подешевели на $1,99 (4,64%), до $40,88 за баррель. Марка находится вблизи минимума сессии.

Ноябрьские фьючерсы WTI подешевели на $2,15 (5,30%), до $38,45 за баррель, и также находятся вблизи минимального значения сессии.

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