Москва, , 19:15 — REGNUM Объём просроченной более трёх месяцев задолженности физических лиц в России в августе вырос на 5,3% и по состоянию на 1 сентября превысил триллион рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Согласно данным регулятора, зафиксированный объём просроченной задолжености является максимальным с конца 2016 года.

Сообщается также о дальнейшем увеличении доли «плохих» кредитов физических лиц: в августе она выросла на 0,2 процентного пункта — до 5,4%, достигнув уровня начала 2019 года.

Общий объём розничных кредитов, согласно данным ЦБ, на начало сентября составил 18,8 триллиона рублей, увеличившись за месяц на 1,9%.