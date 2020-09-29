Нижний Новгород, , 19:08 — REGNUM За девять неполных месяцев 2020 года работающие в Нижегородской области предприниматели получили более 390 млн рублей государственных микрозаймов. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Саносян, передает пресс-служба правительства региона.

По его словам, за последний год этот показатель вырос почти в три раза. Одновременно с этим число бизнесменов, пожелавших взять у государства микрокредит, увеличилось более чем в два раза по сравнению с январем — сентябрем 2019 года.

Больше всего микрозаймов в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» получили представители бизнеса из столицы региона — на них приходится 111 из 178 кредитов на более чем 256 млн рублей.

Заместитель главы региона отметил, что местным предпринимателям выдают микрокредиты от государства на достаточно выгодных условиях — на сумму до 5 млн рублей под 1% — 10% годовых на срок до трех лет.

«В период действия режима повышенной готовности максимальный срок займа снижен до двух лет», — уточнил он.

Также Андрей Саносян акцентировал внимание на том, что в Нижегородской области представители пострадавших от пандемии отраслей могут получит специальный микрозайм «Антикризис», который выдается под 1% — 6% годовых.

В том числе под 3% — для тех, кто сохраняет трудовой коллектив, а под 1% — для бизнесменов, которые в условиях пандемии создают новые рабочие места.