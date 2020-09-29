Посёлок городского типа Каргаполье, Курганская область, , 18:51 — REGNUM В рабочем поселке Каргаполье введён режим повышенной готовности по причине непогашенной задолженности за потреблённый газ ООО «Коммунальные сети». Об этом сообщает администрация Каргапольского района на официальном сайте.

«Руководителю ООО «Коммунальные сети» рекомендовано погасить имеющуюся задолженность и начать отопительный период», — говорится в сообщении.

Как пояснил Znak.com глава района Сергей Князев, отопление в социальных объектах должно появиться не позднее 1 октября, поэтому комиссия решила изъять имущество у теплоснабжающей организации ООО «Коммунальные сети» и передать ООО «Теплоресурс».

Меж тем директор ООО «Коммунальные сети» Виктор Лабарешных считает, что таким образом происходит захват предприятия, о чём он написал губернатору Курганской области Вадиму Шумкову и прокурору области Андрею Назарову.

Предприниматель пояснил изданию, что за деньги предприятия построены девять газовых котельных и отремонтированы тепловые сети. Оборудование к отопительному сезону готово. Но накопились долги за газ в размере 13,8 млн рублей. При этом у предприятия высокая дебиторская задолженность в размере 18,2 млн рублей. Ему должны: население до 6,7 млн рублей и Каргапольское муниципальное унитарное грузопассажирское предприятие 5,3 млн рублей, плюс мелкие должники. Однако та же администрация района, по словам бизнесмена, не гасит собственный долг перед ООО «Коммунальные сети».