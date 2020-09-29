Калуга, , 16:08 — REGNUM Сегодня, 29 сентября, состоялось заседание комитета Городской думы Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике под председательством Константина Сотскова. Заместителем председателя комитета был избран Сергей Стефанов.

Петра Сергеенко выдвинули на пост главы Контрольно-счётной палаты Калуги Пресс-служба Городской думы Калуги

Депутаты выдвинули кандидатуру Петра Сергеенко на должность председателя Контрольно-счётной палаты города Калуги (КСП). Решение о назначении председателя КСП будет принято на заседании Городской думы.

Также члены комитета подержали предложения по корректировке регламента Городской думы, одобрили прогнозный план приватизации муниципального имущества и сделки муниципальным предприятиям.

Петра Сергеенко выдвинули на пост главы Контрольно-счётной палаты Калуги Пресс-служба Городской думы Калуги

По предложению депутата Алексея Колесникова было принято решение о создании комиссии Городской думы по муниципально-частному партнёрству.

Были одобрены и предложения по внесению изменений в правила застройки и землепользования.