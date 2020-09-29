Челябинск, , 18:09 — REGNUM Министерство здравоохранения Челябинской области, Центр организации закупок в сфере здравоохранения и Областной аптечный склад уличены в согласованных действиях, которые могли привести к ограничению конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФАС.

Нарушение было выявлено в 2018 году. По данным органа, действия данных организаций могли повлечь ограничение конкуренции на торгах по причине их проведения с помощью программы «Андора». Эта программа принадлежала аптечному складу и применялась для организации лечебными организациями совместных торгов. Министерство проводило совместные торги для лечебных учреждений за счёт средств ОМС. При этом учреждения должны были направлять заявки с помощью «Андоры». В итоге «Областной аптечный склад» получал сведения о потребностях организаций в приоритетном порядке. Также его представители могли вносить в базу данных программы «Андора» сведения, используемые лечебными учреждениями, а также организаторами торгов.

В итоге, по данным УФАС, большинство контрактов учреждения заключили с АО «ОАС», при этом многие были заключены по итогам несостоявшихся закупок. Но уже в начале 2018 года заключённое в 2016 году соглашение о том, чтобы передать неисключительные права по использованию «Андоры» Центру организации закупок в сфере здравоохранения, было расторгнуто.

Решение УФАС по поводу этих организаций было подтверждено судами. Один из сотрудников министерства оштрафован на 15 тыс. рублей, должностное лицо Центра организации закупок — на 20 тыс. А «ОАС» оштрафовали на 11,4 млн рублей. Сейчас склад оспаривает постановление УФАС в суде.