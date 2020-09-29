Уфа, , 19:52 — REGNUM Индекс производства продукции сельского хозяйства за восемь месяцев текущего года составил 106,1% в Башкирии. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов на совещании в республиканском правительстве, 29 сентября сообщает пресс-служба правительства республики.

По его словам, индекс производства по растениеводству составил 114,9%, а по животноводству — 102%. При этом в 2019 году за аналогичный период данный показатель составил 99,4%. Таким образом, республика опережает по этому показателю среднероссийские темпы на 1,9%.

Он также отметил, что объем валовой продукции сельского хозяйства за восемь месяцев текущего года составил 98,7 млрд рублей. Это на 7,7 млрд рублей больше уровня прошлого года.

Отмечается, что с 1 октября прошлого года по 1 сентября текущего года было закуплено 3093 единицы сельскохозяйственного оборудования и техники на сумму 8,5 млрд рублей. При этом за 8 месяцев текущего года было закуплено техники на сумму 7,1 млрд рублей. Это на 2,6 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Сообщается, что в 2020 году в АПК Башкирии было привлечено 6,3 млрд рублей. Уже реализовано свыше 10 проектов в растениеводстве и животноводстве. На текущий момент с инвесторами было заключено 26 инвестиционных соглашений с мерами господдержки.

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