Москва, 29 сентября 2020, 17:53 — REGNUM В 2021 году китайская экономика, скорее всего, покажет нормализацию почти по всем областям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил профессор Школы востоковедения ФМЭиМП НИУ ВШЭ Алексей Маслов.
Как подчеркнул Маслов, Китай, по заявлениям его руководства, теперь больше будет уделять внимание не формальным темпам роста, а «качеству роста», социальным льготам и т. д.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Маслов объяснил, каким будем падение ВВП КНР по итогам 2020 года.
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