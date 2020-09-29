Москва, , 17:53 — REGNUM В 2021 году китайская экономика, скорее всего, покажет нормализацию почти по всем областям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил профессор Школы востоковедения ФМЭиМП НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

«По многим позициям, например производству и продаже автомобилей, рынку премиальных товаров, внутренним грузовым перевозкам, Китай уже полностью вышел на прежний уровень, а 2021 год, очевидно, покажет нормализацию практически по всем областям, — сказал Маслов. — Тем не менее надо понимать, что дальнейший рост Китая будет во многом базироваться на факторах, которые не совсем зависят от самого Китая, в том числе на внешнеторговой конъюнктуре, взаимоотношениях с США и ЕС».

Как подчеркнул Маслов, Китай, по заявлениям его руководства, теперь больше будет уделять внимание не формальным темпам роста, а «качеству роста», социальным льготам и т. д.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Маслов объяснил, каким будем падение ВВП КНР по итогам 2020 года.

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