Воронеж, , 17:44 — REGNUM Отопительный сезон в Воронежской области в этом году начнут раньше обычного из-за эпидемиологической обстановки. Об этом говорится в решении регионального оперативного штаба Воронежской области, опубликованном на портале правительства региона.

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Обычно старт отопительного сезона объявляется тогда, когда среднесуточная температура держится не выше +8 градусов в течение пяти дней, в этом году рекомендовано включить тепло при среднесуточной температуре в +12 градусов.

«Рекомендовать начать отопительный сезон при достижении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже 12 градусов Цельсия в течение пяти дней», — говорится в документе.

В первую очередь отопление включат в учреждениях социальной сферы — детских садах, школах, больницах.

Отметим, что до конца рабочей недели в регионе дневная температура составит не ниже +20 градусов, ночная температура — до 10 градусов тепла. В субботу, 3 октября, прогнозируется похолодание до +17 градусов. По данным на 29 сентября среднесуточная температура воздуха составляет +10 градусов тепла.