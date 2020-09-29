Москва, , 17:43 — REGNUM Законопроект об обсуждении проекта федерального бюджета в четырех чтениях, а не в трех, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и Михаил Емельянов, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Из вопросов рассмотрения второго чтения предлагается исключить большой блок, который потребует более тщательной проработки. Среди них бюджетные инвестиции предприятиям на приоритетные направления развития экономики, вопросы государственного оборонного заказа, финансирование федеральной адресной инвестиционной программы. Все это авторы законопроекта предлагают рассматривать в третьем чтении, а проект Федеральной адресной инвестиционной программы выделить в отдельное приложение.

Четвертое чтение проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период предполагает принятие закона в целом.

Законопроект предполагает в составе материалов, предоставляемых одновременно с проектом бюджета, проект сводной бюджетной росписи на очередной финансовый год и плановый период.