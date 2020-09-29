Ижевск, , 17:34 — REGNUM В Удмуртии приняли последний участок дорог в Ижевске из основного перечня объектов, ремонт и реконструкция которых были запланированы в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Улица Саранская — это 11-ый объект ремонта в Ленинском районе и последний в рамках основных работ нацпроекта этого года. Именно на этот район пришлась основная часть работ и наибольшее число объектов в этом году.

Вместо старого дорожного полотна на улице Саранской уложены два слоя асфальта: нижний из асфальтобетона и верхний — из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Для пешеходов обновлены или проложены заново тротуары. Кроме того, в ходе предварительного обследования участка под старым дорожным полотном были обнаружены семь родников. На объекте сделан дренаж для отвода воды, заменена водоотводная труба под полотном дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, общее финансирование проекта на 2020 год составило 1,58 млрд рублей. В эту сумму входит ремонт 42-х участков региональных и межмуниципальных дорог, улично-дорожной сети Ижевска, а также мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения. Всего в этом году по нацпроекту отремонтировано 110 километров дорог, из них 80 км — это региональные трассы.

В планы текущего года по всем программам вошла работа по реконструкции, ремонту и приведению в нормативное состояние более 400 км автодорог в республике.

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