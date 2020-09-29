Москва, , 17:33 — REGNUM Законопроект, обязывающий экспортеров оплачивать лабораторные исследования проб ввозимой в Россию сельхозпродукции, внесли в Госдуму депутаты Алексей Гордеев («Единая Россия») и Владимир Кашин (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Если не внести эти изменения, то с 1 января 2021 года лабораторные исследования проб и образцов ввозимой подкарантинной продукции должны будут проводиться за счет бюджета России, отметил Гордеев.

Вместе с тем, российские сельхозтоваропроизводители должны проводить такие исследования за свой счет, в том числе, при перемещении подкарантийной продукции просто в соседний регион, отметил парламентарий.

«То есть, если не устранить этот пробел, получается, что наше государство будет осуществлять поддержку иностранных производителей, а не отечественных», — объяснил Гордеев.

По оценкам экспертов, если проводить лабораторные исследования за счет бюджета РФ, ежегодно потребуется дополнительно порядка 1 млрд рублей, а в случае отсутствия этих средств, Россия не сможет исследовать карантинные объекты, входящие в перечень ЕАЭС, что приведет неисполнению международных обязательств, указал депутат.