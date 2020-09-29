Мурманск, , 17:33 — REGNUM Льготная ипотека со ставкой 2%, введенная на Дальнем Востоке, должна быть распространена на арктические регионы. Об этом в ходе селекторного совещания с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Учитывая, что у нас и так по понятным причинам дороже строительство, дороже себестоимость, нормального финансового рычага, чтобы сформировать достаточный спрос, без льготной ипотеки не хватает. С учётом эффекта, который был получен на Дальнем Востоке, и той задачи, которая перед нами стоит в Арктике, мы просим вернуться к этому вопросу и по возможности учесть в паспорте нацпроекта 2-процентную ипотеку на территории Арктики», — отметил глава региона.

Подготовленное региональным правительством финансово-экономическое обоснование, касающееся Мурманской области, предполагает финансирование в объёме порядка 1 миллиарда рублей на ближайшие три года. Сам регион выделить такую сумму на данные цели не в состоянии, при том, что, подчеркнул Андрей Чибис, с 2021 года в Заполярье вводятся областные преференции по ипотечным кредитам для отдельных категорий граждан.

Марат Хуснуллин дал Минфину и Минэкономразвития РФ поручение проработать поднятый Мурманской областью вопрос. В свою очередь, вице-премьер отметил, что снижение ипотечных ставок обязательно предполагает встречное движение в виде ввода новых объёмов жилья, иначе спрос может превысить предложение.

Как сообщало ИА REGNUM, отсутствие нового жилья Чибис назвал одной и основных причин оттока населения — люди предпочитают покупать квартиры в ипотеку в других регионах. В настоящее время власти рассматривают вопрос строительства в том числе арендного жилья для приезжающих в регион специалистов. Только для военных в регионе необходимо построить более шесть тысяч квартир.