Москва, , 17:00 — REGNUM Проблему роста безработицы в России нужно решить в следующем году, заявил 29 сентября президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

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Комментируя ситуацию с безработицей в России, выросшей на 1,7%, глава государства заявил:

«Я уверен, что мы с этим справимся в следующем году».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, неделю назад российский министр экономического развития Максим Решетников заявил о замедлении роста безработицы в стране.

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