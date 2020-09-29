Махачкала, , 16:53 — REGNUM Долг предприятий ЖКХ Дагестана за потребленную электроэнергию на 1 сентября 2020 года превысил 4,2 млрд рублей. Компании коммунального сектора республики исполнили обязательства перед энергетиками лишь на 5,9%, сообщили ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе ПАО «Россети Северный Кавказ».

Отмечается, что за восемь месяцев текущего года долги коммунальных предприятий республик Северного Кавказа и Калмыкии за потребленный энергоресурс выросли на 2 млрд рублей. На начало осени суммарная задолженность этой категории потребителей перед «Россети Северный Кавказ» и управляемыми компанией гарантпоставщиками составила почти 12,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 февраля текущего года, задолженность ЖКХ-предприятий Дагестана за электроэнергию составлял порядка 2,1 млрд. Таким образом, суммарные неплатежи региональных коммунальщиков за семь месяцев выросли в два раза. Антилидером тогда стало ОАО «Махачкалаводоканал» с долгом в 583,5 млн рублей.