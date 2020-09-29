Уфа, , 16:49 — REGNUM Качество питьевой воды будет улучшено в 52 населённых пунктах Башкирии к 2024 году. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Борис Беляев на совещании в правительстве региона.

По его словам, с 2019 года Башкирия участвует в федеральном проекте «Чистая вода», благодаря которому для улучшения качества питьевой воды до 2024 года направлены средства федерального бюджета в размере свыше четырех млрд рублей. В рамках реализации данной программы в Башкирии к 2024 году будет улучшено качество питьевой воды в 19 муниципальных образованиях региона.

Борис Беляев также сообщил, что в республике ведется работа по функционированию новой системы обращения с мусором. И если ранее в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами было охвачено 30 процентов населения, то в данный момент услугой вывоза мусора охвачены все населённые пункты Башкирии. Муниципальные образования обустроили 20 тысяч контейнерных площадок, при том что до реформы их насчитывалось около девяти тысяч. Было установлено 52,4 тысячи контейнеров.

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