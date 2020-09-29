Тверь, 29 сентября 2020, 16:43 — REGNUM Обеспечить своевременную подачу тепла в дома и социальные учреждения Тверской области поручил губернатор Игорь Руденя. Вопросы готовности жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Тверской области к отопительному периоду 2020−2021 обсуждались 29 сентября на заседании облправительства под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Так, согласно приведенным на заседании данным, в осенне-зимний период 2017 года в регионе на сетях было зарегистрировано три аварии, а в последующие сезоны аварии не фиксировались. Количество технологических нарушений за два года снизилось на 9,3%, а на электросетях МРСК Центра — на 16%. На данный момент в регионе завершают подготовку к новому отопительному сезону. Сформирован нормативный запас топлива. Централизованная подача тепла началась уже в 23 муниципалитетах, в 15 запуск планируется до 1 октября, в четырех муниципальных образованиях — до 9 октября.
Игорь Руденя обратил внимание, что параллельно уже сейчас необходимо приступить к планированию ремонта и модернизации сетевого хозяйства в 2021 году.
В этом году перед новым отопительным сезоном было подготовлено 800 котельных, свыше 1900 км тепловых сетей, более 6000 км водопроводных сетей, 2500 км — сетей водоотведения, а также более 60 тыс. км электросетей. Показатели готовности по этим направлениям составляют от 97% до 99%. В 2020 году на строительство и ремонт муниципальных котельных и тепловых сетей из областного бюджета выделено около 575 млн рублей, в план ремонта вошло 27 объектов в 17 муниципалитетах. К зиме подготовлено 11 500 многоквартирных домов. По состоянию на сегодняшний день готовность фонда составляет 99,2%, паспортами готовности обеспечены более 98% многоквартирных домов.
Игорь Руденя поставил задачу принять все меры для обеспечения готовности объектов теплоэнергетики до 1 октября, своевременной подачи тепла в жилые дома и учреждения социальной сферы. Также губернатор дал поручение региональному министерству энергетики и ЖКХ совместно с минтрансом, компаниями «Тверь Водоканал» и «Тверская генерация» проработать вопрос о приобретении в ближайшее время новой коммунальной техники и сформировать запас материально-технических ресурсов.