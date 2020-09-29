Тверь, , 16:43 — REGNUM Обеспечить своевременную подачу тепла в дома и социальные учреждения Тверской области поручил губернатор Игорь Руденя. Вопросы готовности жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Тверской области к отопительному периоду 2020−2021 обсуждались 29 сентября на заседании облправительства под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«Благодаря системной работе за два прошедших года мы снизили количество технологических нарушений. Сейчас параметры готовности значительно улучшены, достигнута максимальная прозрачность процесса, более активно ведется работа по приемке объектов. Для сохранения этой тенденции необходимо и в будущем обеспечивать своевременное проведение работ и качество подготовки к отопительному периоду», — отметил Игорь Руденя.

Так, согласно приведенным на заседании данным, в осенне-зимний период 2017 года в регионе на сетях было зарегистрировано три аварии, а в последующие сезоны аварии не фиксировались. Количество технологических нарушений за два года снизилось на 9,3%, а на электросетях МРСК Центра — на 16%. На данный момент в регионе завершают подготовку к новому отопительному сезону. Сформирован нормативный запас топлива. Централизованная подача тепла началась уже в 23 муниципалитетах, в 15 запуск планируется до 1 октября, в четырех муниципальных образованиях — до 9 октября.

Игорь Руденя обратил внимание, что параллельно уже сейчас необходимо приступить к планированию ремонта и модернизации сетевого хозяйства в 2021 году.

«Нужно помнить хорошую русскую пословицу — готовь сани летом. В каждом муниципалитете следует определить объем работ и заблаговременно начать строительство и капитальный ремонт котельных и систем отопления», — сказал Игорь Руденя.

В этом году перед новым отопительным сезоном было подготовлено 800 котельных, свыше 1900 км тепловых сетей, более 6000 км водопроводных сетей, 2500 км — сетей водоотведения, а также более 60 тыс. км электросетей. Показатели готовности по этим направлениям составляют от 97% до 99%. В 2020 году на строительство и ремонт муниципальных котельных и тепловых сетей из областного бюджета выделено около 575 млн рублей, в план ремонта вошло 27 объектов в 17 муниципалитетах. К зиме подготовлено 11 500 многоквартирных домов. По состоянию на сегодняшний день готовность фонда составляет 99,2%, паспортами готовности обеспечены более 98% многоквартирных домов.

Игорь Руденя поставил задачу принять все меры для обеспечения готовности объектов теплоэнергетики до 1 октября, своевременной подачи тепла в жилые дома и учреждения социальной сферы. Также губернатор дал поручение региональному министерству энергетики и ЖКХ совместно с минтрансом, компаниями «Тверь Водоканал» и «Тверская генерация» проработать вопрос о приобретении в ближайшее время новой коммунальной техники и сформировать запас материально-технических ресурсов.