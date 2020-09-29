Москва, , 16:13 — REGNUM Призвал генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев на конференции в рамках Климатической недели ООН.

Государства должны снять барьеры для доступа на рынок экологичной «зеленой» продукции, развивая институт межгосударственных зелёных закупок. Это заявил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, выступая на онлайн-конференции «COVID-19 как драйвер экономики замкнутого цикла» в рамках Климатической недели ООН.

По словам Гурьева, в последнее время стало очевидно, что в мире растут опасения, связанные с вредными примесями, такими как кадмий, в некоторых фосфорных удобрениях. Из почвы это токсичное вещество попадает в продукты питания, вызывая рак, мутации и нанося вред как человеку, так и окружающей среде.

«Приоритетный способ снижения риска накопления кадмия в организме человека — снижение уровня кадмия в используемых удобрениях, — подчеркнул Андрей Гурьев. — ФосАгро, к счастью, является одним из нескольких производителей в мире, чьи удобрения естественным образом не содержат концентраций тяжелых металлов, что делает наши удобрения необходимым элементом решения этой проблемы»

По его главы ФосАгро, ряд государств мира совершает важные шаги в верном направлении, правда, медленно. В ЕС вводится ограничение на содержание кадмия в удобрениях в 60 мг/кг, некоторые национальные и наднациональные органы по санитарному контролю в области питания и окружающей среды рекомендуют идти еще дальше по пути более жестких норм содержания кадмия в удобрениях.

Андрей Гурьев отметил, что необходимо обеспечить фермерам возможность совершать информированный выбор в пользу экологичных удобрений, которые не вредят почвам, обеспечивают безопасность выращиваемой с их применением сельхозпродукции и продуктов питания.

Модератор дискуссии Фейф Лажандр, специалист по вопросам циркулярной экономики из Институт Аспена рассказала, что человечество ежегодно использует более 100 млрд тонн материалов для производства различных товаров. К 2050 году это число вырастет до 184 млрд тонн. Модель экономики с замкнутым циклом может создать условия для сохранения, восстановления и повторного использования жизненно важных ресурсов.

Как отметил помощник Генерального секретаря ООН и глава Нью-Йоркского офиса Программы ООН по окружающей среде Сатья Трипати, ежегодно 300 млн тонн пластика попадает в экосистему. Сегодня масса пластика оценивается в 9 млрд тонн, что превышает общую биомассу людей на планете.

По его словам, пандемия COVID-19 только усугубила ситуацию с загрязнением планеты: средства индивидуальной защиты загрязняют природу и наносят вред экосистеме. Кроме того, значительный загрязняющий эффект оказывает сельское хозяйство. По данным ООН, 52% земель сельскохозяйственного назначения умеренно или сильно страдают от деградации, одним из ключевых факторов которой является использование удобрений с высоким содержанием тяжелых металлов.

«В мировом сельском хозяйстве заняты 1 млрд человек, которые кормят остальные 7 млрд людей, — рассказал Сатья Трипати. — Представляете, какой положительный эффект мы увидим, если сельское хозяйство станет более устойчивым! Необходимо повысить эффективность применения удобрений».

Крупнейший климатический Саммит года проводится при поддержке ООН и города Нью-Йорка 21−27 сентября. Организаторами онлайн-конференции выступили Российское партнерство за сохранение климата и En+ Group.

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