Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, , 16:11 — REGNUM На Ямале долгожданный Пуровский мост откроется 16 октября. Об этом сообщил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов на своих страницах в социальных сетях.

Пуровский мост Пресс-служба губернатора ЯНАО

«Ближайший ледостав впервые для жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов пройдёт без сложностей с переправой. На мосту уже завершены основные работы. Дорожники уложили асфальт и нанесли разметку. Работают почти с двукратным опережением графика. Теперь ездить через Пур будем круглый год, без перерывов», — поделился радостной новостью Дмитрий Артюхов.

Напомним, строительство Пуровского моста началось в декабре 2018 года. Он объединит с Большой землёй три района на востоке региона. Ранее вместо моста в распутицу работали понтонные переправы. Объект играет важную роль для освоения месторождений Гыданского полуострова.

Движение по мосту будет бесплатным для легковых автомобилей, транспорта экстренных служб, мотоциклов и пассажирских автобусов. Платить за проезд будут большегрузы. Плата за проезд будет дифференцированной, в зависимости от полной массы автомобиля, но почти в три раза менее, чем приходилось отдавать за проезд по наплавному мосту, сообщал ранее департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. О правилах проезда и тарифах можно узнать на сайте «Пуровский мост».