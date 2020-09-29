Киев, , 16:08 — REGNUM Состояние выполнения доходов государственного бюджета Украины за 8 месяцев текущего года по сравнению с первым полугодием несколько улучшилось, сообщила 29 сентября пресс-служба украинской счетной палаты.

Ведомство подсчитало, что если в первом полугодии 2020 г. план доходов общего фонда был не выполнен на 38 млрд гривен, или 7,8%, то в январе-августе уже на 18,4 млрд гривен, или 3%.

Вместе с тем, глава ведомства Валерий Пацкан в своем комментарии напомнил, что внесением изменений в государственный бюджет Украины сумма доходов на год была уменьшена на 120 млрд гривен, соответственно были скорректированы и плановые показатели, определенные в помесячной росписи доходов общего фонда.

Чиновник заявил, что выполнение доходов государственного бюджета по итогам года будет зависеть от дальнейшей экономической ситуации в стране и если не будет никаких эксцессов, то есть вероятность полностью выполнить «урезанный» план по доходам.

ИА REGNUM напоминает, что 16 сентября на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что в стране распространяется «миф» относительно неподъемного дефицита бюджета.

По словам премьер-министра, министерство финансов тщательно просчитало пути привлечения финансирования для покрытия дефицита.»Мы ожидаем увеличения поступлений в государственный бюджет за счет улучшения работы налоговой и таможни и отказов от предыдущих коррупционных схем предыдущих лет. Поэтому мы рассчитываем на выполнение бюджета», — объяснил Шмыгаль.