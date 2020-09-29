Москва, , 16:05 — REGNUM На торгах в Европе 29 сентября нефть сорта Brent торгуется по $42,16 (-0,26%). Несмотря на общее ослабление доллара к основным валютам, нефтетрейдеры заняли выжидательную позицию, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Вторая волна коронакризиса и политической неопределенности в США помогли ограничить падение доллара. 28 сентября доллар упал из-за ралли британца, однако опасения по поводу второй волны коронакризиса и политической неопределенности в США сдерживают его от падения.

Также рост котировок по Brent сдерживается новостями, что в Норвегии объем добычи нефти и газа может сократиться на 22%, или 900 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Если 30 сентября 2020 года провалятся ежегодные переговоры о зарплате с нефтяниками, то стоит ожидать забастовку рабочих. Об этом сообщила Норвежская нефтяная и газовая ассоциация (NOG).

Ожидается, что сегодня цена нефть на американской сессии сохранит боковое движение в диапазоне $41,75−42,60 баррель», — полагает эксперт.

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