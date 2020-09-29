Москва, , 16:02 — REGNUM Днем 29 сентября рубль остается в слабой позиции в парах с иностранными валютами, хотя к настоящему моменту весь утренний стресс по этому поводу уже исчерпан, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США торгуется по 79,00 руб. с локальными пиком сегодня на уровне 79,97 руб., евро стоит 92,46 руб. Обе иностранные валюты очень дорогие, тут сложно спорить.

На внутреннем валютном рынке присутствует определенный дефицит ликвидности, что только способствует росту курсов и доллара, и евро.

Однако ключевым триггером остается поведение бакса на мировом валютном рынке, где продолжается уход от рисков на фоне активизации второй волны пандемии.

Сейчас всех очень интересует вопрос: как и когда рубль начнет восстанавливаться? Как только станет понятно, насколько травматичной может быть вторая волна эпидемии коронавируса и потребует ли она введения ограничительных карантинных мер, рыночные реакции окажутся более адекватными и сдержанными.

Если карантинов не потребуется, повреждения экономик окажутся минимальными, и валюты начнут возвращаться к своим более-менее приличным курсам. Для доллара это диапазон 76−78 рублей», — считает эксперт.

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