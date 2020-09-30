Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 30 сентября, в рамках «правительственного часа» выступит глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, сообщает ИА REGNUM.

Министр расскажет парламентариям о реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулировании рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Кроме того, ответил на вопросы о ходе проведения осенних полевых работ в Российской Федерации.

Ранее Патрушев сообщил, в частности, что Россия по итогам 2020 года достигнет самообеспеченности по большинству показателей Доктрины продовольственной безопасности, но проблемы есть с рядом позиций — по молоку, овощам и фруктам.

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