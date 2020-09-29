Ташкент, , 15:56 — REGNUM По итогам января-августа 2020 года Узбекистан импортировал 90,1 млн литров бензина, что в 30 раз больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в государственном комитет по статистике.

За отчетный период из Казахстана импортировано 47,7 млн литров бензина, из России — 36,5 млн литров, из Туркмении — 5,6 млн литров, из Киргизии — 232,1 тыс. литров. В самом Узбекистане объем производства составил 694,2 тыс. литров бензина.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-августа 2020 года Узбекистан импортировал мебель на сумму $57,2 млн, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В основном мебель поступает из Южной Кореи, Китая и Турции.

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