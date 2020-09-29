Москва, , 15:39 — REGNUM Основная цель федеральных властей на Северном Кавказе — добиться, чтоб уровень жизни населения достиг среднероссийского показателя. Об этом заявил 29 сентября заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич.

«Наша задача сделать так, чтобы все, что было эффективно, сохранить, все, что мешает развитию СКФО и не соответствует новым задачам президента РФ и председателя правительства РФ, — исключить и <…> обеспечить опережающий рост экономики Северного Кавказа, достижения в этих регионах как минимум среднероссийского уровня жизни населения», — приводит слова чиновника РИА Новости.

Для этого, по словам Бабича, будет произведена перезагрузка государственной программы и институтов развития Северо-Кавказского федерального округа. Кроме того, планируется повысить эффективность государственного управления, в том числе в плане безопасности инвестиций и «доверия регионального бизнеса и потенциальных внешних инвесторов к власти».

«На развитие Кавказа должна работать единая команда, нацеленная не на процесс, а на результат», — считает Михаил Бабич.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Бабич заявлял о том, что одним из инструментов для достижения масштабных целей по развитию СКФО может стать создание на всей территории округа единой особой экономической зоны.