Москва, , 15:36 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект о выплатах по советским вкладам в Сбербанке, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Законопроект депутатов от «Справедливой России» предполагает наделение правительства РФ полномочием на установление правил и порядка перевода сбережений граждан, помещенных на вклады в Сберегательный банк РФ в период до 20 июня 1991 год, на вклады в организации государственного страхования РФ по договорным (накопительным) видам личного страхования в период до 1 января 1992 года, в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР, размещение которых производилось на территории РСФСР в период до 1 января 1992 года, в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля и порядка их обслуживания. Механизм компенсации предусмотрен действующим законодательством, однако с 2003 года выплаты регулярно «замораживались», сейчас они и вовсе приостановлены до 2022 года.

Комитет Госдумы по финрынку выступил против инициативы. Там обратили внимание на то, что ряд положений устарел, кроме того, не учтены изменения в другие законы, но самая большая проблема — с финансово-экономического обоснованием, непонятно, откуда взять деньги на цели проекта закона. Большинство парламентариев согласилось с позицией профильного комитета, законопроект был отклонен.

Суммарный долг государства по советским вкладам в 2019 году оценивается почти в 44 трлн рублей, напоминают авторы законопроекта.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о выплатах по советским вкладам внесен в Госдуму