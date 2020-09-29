Ижевск, , 15:35 — REGNUM Проект завершения строительства 50-метрового бассейна в Ижевске, который реализуется в рамках ГЧП (государственно-частного партнерства), признан лучшим в области спорта в России — победителем Национальной премии в сфере инфраструктуры «РосИнфра». Об этом сообщил на своей странице в социальной сети первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин.

Свинин уточнил, что в 2019 году сделка была структурирована, привлечено финансирование Сбербанка и Национального проекта «Спорт — норма жизни». Также он добавил, что в течение 15 лет, благодаря проекту ГЧП, нагрузка на бюджет будет равномерной.

«Уверен, что концессии и ГЧП — один из немногих путей создания инфраструктуры в регионах России ускоренными темпами, что становится ещё более актуальным в условиях общего снижения инвестиционной активности», — написал зампред правительства республики.

Также он напомнил, что на условиях ГЧП будут построена ледовая арена Ижсталь, проекты в Сарапуле и Глазове в сфере ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство бассейна началось осенью 2013 года. Финансировать объект взялся «Газпром». Однако в связи с постоянным ростом задолженности республики за газ, финансирование и, соответственно, строительство было приостановлено. В мае 2018 года Удмуртия подписала соглашение с группой компаний «Академия Александра Попова» о строительстве семейного спорткомплекса, на базе которого планировалось достроить и бассейн. В июне 2018 года участок в Ижевске, на котором началось строительство бассейна, передали в республиканскую собственность. В июне 2019 года сообщалось, что концессионером по достройке бассейна и реконструкции ледового дворца «Ижсталь» выступит КСК «Зенит».

В апреле 2020 года стало известно, что проект строительства бассейна включен в федеральный проект и получит поддержку из федерального бюджета. В июне текущего года работы по строительству бассейна возобновились.

Планируется, что объект будет сдан во втором квартале 2021 года.

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