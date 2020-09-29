Уфа, , 15:33 — REGNUM Более тысячи проектов на общую сумму 1,2 трлн рублей включает на текущий момент инвестиционный портфель Башкирии. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов, 29 сентября сообщает пресс-служба правительства региона.

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По его словам, к приоритетным относятся 205 проектов, общий объем капиталовложений которых составляет 673,1 млрд рублей. При их реализации инвесторы вложили 676,5 млрд рублей, отметил он.

Отмечается, что по итогам прошлого года Башкирия достигла успехов и в улучшении делового климата: регион поднялся на семь позиций и занял девятое место. В настоящее время в республике реализуется 32 проекта в рамках государственно-частного партнерства. При этом общий объем привлеченных инвестиций составляет 36,4 млрд рублей.

В настоящее время на рассмотрении находится 11 проектных инициатив на условиях концессий на общую сумму 53,9 млрд рублей.

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