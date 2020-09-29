Москва, , 15:32 — REGNUM С начала 2020 года по август включительно продажи новых легких коммерческих машин (сегмент LCV) в России достигли 61 тыс. единиц, снизившись на 12%. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Первое место по продажам в сегменте LCV в России занимает марка ГАЗ. На её долю в январе — августе 2020 года пришлось около 45% от всех продаж легких коммерческих машин в России. Всего же дилерам ГАЗ за первые восемь месяцев 2020 года удалось продать 27 тыс. единиц авто данной марки. Это на 14% меньше прошлогоднего результата продаж.

На втором месте по количеству проданных автомобилей находится УАЗ. По итогам отчетного периода Ульяновский автозавод реализовал 8,7 тыс. автомобилей сегмента LCV (-22%). Тройку лидеров замыкает Ford с результатом 7,9 тыс. единиц (+2%).

Также в рейтинг самых продаваемых новых легких коммерческих машин за период с января по август 2020 году также вошли модели марок: Lada (6,8 тыс. ед.; — 3%), Volkswagen (2,5 тыс. ед.; — 30%), Peugeot (1,9 тыс. ед.; — 3%), Mercedes-Benz (1,7 тыс. ед.; — 21%), Hyundai (1,6 тыс. ед.; — 2%), Citroen (1,3 тыс. ед.; +4%) и Fiat (0,7 тыс. ед.; +13%).

Ранее стало известно, что Россия заняла шестое место в Европе по объему рынка LCV по итогам августа 2020 года.

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