Улан-Батор, , 15:28 — REGNUM В первой половине 2020 года экономика Монголии сократилась примерно на 10 процентов. Во второй половине года сокращение составит 2,4 — 2,5 процента. Об этом заявил главный экономист Всемирного банка по Монголии Жан-Паскаль Нгану.

«Экономика Монголии зависит от международной торговли, поэтому ее возобновление окажет положительное влияние на Монголию. То, в какой степени можно будет контролировать эпидемию, окажет значительное влияние на будущее экономики страны. Прогнозируется, что экономика Монголии вырастет на 5 процентов в течение следующих двух лет. Инвестиции в частный сектор, горнодобывающую промышленность и производство являются основным источником этого роста» —, заявил экономист Всемирного банка.

Но существует несколько рисков для экономики Монголии, подчеркнул экономист. По его словам, если международный экономический рост будет слабым, это скажется на экономике Монголии. Правительство планирует провести серьезные реформы, но если они не будут проводиться качественно, то прогноз Всемирного банка по пятипроцентному росту будет снижен.

В связи с этим Всемирный банк рекомендовал быть готовым к другим кризисам, компаниям необходимо поддерживать и разрабатывать политику для создания как можно большего числа рабочих мест, а также в полной мере использовать человеческий капитал. Также представитель ВБ посоветовал сосредоточить внимание на борьбе с коррупцией и оптимизации судебной системы. Как уточнил в представительстве Всемирного банка, если эти рекомендации будут выполнены, власти Монголии смогут реализовать свое долгосрочные планы на 2050 год.