Минск, , 15:22 — REGNUM Россия и Белоруссия в рамках Форума регионов подписали порядка 70 контрактов соглашений на общую сумму более $700 млн, заявил 29 сентября белорусский премьер-министр Роман Головченко.

«Итогом работы стало подписание порядка 70 соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов на сумму, превышающую $700 млн», — сказал он на брифинге по итогам пленарного заседания форума.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что торговля между Россией и Белоруссией может вернуться на траекторию роста до конца текущего года. Объём товарооборота по итогам минувшего года превысил $35,5 млрд, но пандемия коронавируса негативно отразилась на этих показателях.

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