Ростов-на-Дону, , 15:21 — REGNUM Жители шахтёрских территорий Ростовской области справят новоселье. На улучшение жилищных условий из федерального бюджета выделено более 682 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 29 сентября.

Средства распределят между городами Гуково, Донецк, Шахты и Новошахтинск, а также Белокалитвинским и Тацинским районами. В настоящее время в ветхих домах проживает 791 человек (233 семьи).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в переселении из аварийного жилья нуждаются 8,8 тыс. человек. Предполагается, что они улучшат жилищные условия до конца 2024 года.

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