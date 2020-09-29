Уфа, , 15:37 — REGNUM 32,6 млрд рублей предусмотрено в текущем году в Башкирии на реализацию 50 региональных проектов. Об этом сообщил руководитель аппарата правительства Башкирии Илшат Тажитдинов на заседании республиканского правительства, 29 сентября передает пресс-служба правительства региона.

По его словам, при этом 21,5 млрд рублей являются средствами федерального бюджета. Это на 44% больше уровня 2019 года. По объему федерального финансирования Башкирия занимает второе место в Приволжском федеральном округе.

Отмечается, что институтам поддержки малого и среднего бизнеса в текущем году были дополнительно предоставлены субсидии в размере порядка 416 млн рублей. Запланировано открытие еще трех центров «Мой бизнес» в городах Сибай, Салават и Октябрьский.

Сообщается, что в текущем году планируется ввести в эксплуатацию еще 24 детских сада, в том числе четыре будут совмещены со школой, две школы, пристрой к хирургическому корпусу онкологического диспансера, сто ФАПов. Кроме этого, после реконструкции будет введено в эксплуатацию здание Сибайского концертно-театрального объединения. Помимо этого, в 2020 году планируют модернизировать еще 102 общественных территорий.

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