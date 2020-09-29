Самара, , 15:20 — REGNUM Факт поставок машинокомплектов Lada на Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) официально подтвердила российская компания АвтоВАЗ. Об этом сообщил директор по коммуникациям автопредприятия Сергей Ильинский в интервью изданию «Газета.Ru».

"Автоваз, являющийся частью Groupe Renault, поставляет комплекты некоторых моделей для сборки на Запорожский автомобильный завод», — заявил Ильинский.

Однако он не уточнил, в каких объёмах производятся поставки машинокомплектов и для каких конкретно моделей. Стоит отметить, что ранее альянс Renault Nissan наладил на Запорожском автомобильном заводе сборку автомобилей Renault Arkana, которая также здесь собирается из машинокомплектов, поставляемых с московского предприятия французской компании.

В прайс-листах, которые опубликованы на украинском сайте Lada, указаны пять моделей: Granta, XRay, Largus, Vesta и Vesta SW Cross.

Ранее АвтоВАЗ представил новый пакет опций под названием Multimedia для Lada Xray #CLUB, который включает в себя популярные сервисы Яндекс. Авто и камеру заднего обзора.

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