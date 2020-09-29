Москва, 29 сентября 2020, 15:07 — REGNUM Прямые денежные выплаты гражданам РФ во время пандемии могли стимулировать спрос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Квачев.
При этом экономист опроверг доводы тех, кто выступал против этих мер, ссылаясь на риски инфляции.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Квачев заявил, что меры, которые применяли власти РФ ради поддержки экономики и бизнеса в период пандемии, оказались безуспешными.
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