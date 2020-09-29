Москва, , 15:07 — REGNUM Прямые денежные выплаты гражданам РФ во время пандемии могли стимулировать спрос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Квачев.

«Несмотря на то, что весной были выделены субсидии бизнесу на сохранение рабочих мест, правительство, к сожалению, не приняло мер по прямой помощи гражданам, — констатировал он. — В результате нет никакой гарантии, что качество этих рабочих мест (зарплата, гарантия занятости, социальная защита, защита от переработок) находится на докарантинном уровне. Это, на мой взгляд, большое упущение в той политике по смягчению мер карантина, которую проводило наше государство. Кроме того, прямые денежные трансферты населению могли стимулировать спрос».

При этом экономист опроверг доводы тех, кто выступал против этих мер, ссылаясь на риски инфляции.

«Есть данные по экономике США, где после безусловных выплат гражданам инфляция не выросла», — сказал Квачев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Квачев заявил, что меры, которые применяли власти РФ ради поддержки экономики и бизнеса в период пандемии, оказались безуспешными.

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