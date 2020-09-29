Москва, 29 сентября 2020, 15:05 — REGNUM Несмотря на пандемию коронавируса, торговая война США и Китая продолжится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала прогнозы, согласно которым ВВП Китая в 2020 году вырастет только на 2%.
Но, как подчеркнула Новикова, это будет уже другая экономика, приспособившаяся к определенным последовательным этапам изоляции и ограничений.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Новикова объяснила, как экономический кризис в КНР отразится на поставках в Китай российских нефтепродуктов.
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