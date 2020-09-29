Москва, , 15:05 — REGNUM Несмотря на пандемию коронавируса, торговая война США и Китая продолжится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала прогнозы, согласно которым ВВП Китая в 2020 году вырастет только на 2%.

«Что касается отношений Китая и США, то здесь не стоит забывать и о тяжелом положении в самой Америке, где также идет борьба с вирусом, — отметила Новикова. — Торговая война с Китаем, безусловно, продолжится, но в текущих условиях страны все-таки будут больше пытаться сконцентрироваться на поддержке внутренней экономики, а не на расширении влияния на другие рынки. С учётом сложившейся ситуации полного восстановления мировой экономики стоит ожидать лет через пять».

Но, как подчеркнула Новикова, это будет уже другая экономика, приспособившаяся к определенным последовательным этапам изоляции и ограничений.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Новикова объяснила, как экономический кризис в КНР отразится на поставках в Китай российских нефтепродуктов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Наихудший результат»: в РФ ждут снижения поставок нефти и газа в Китай