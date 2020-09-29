Москва, , 15:03 — REGNUM Меры, которые применяли власти РФ ради поддержки экономики и бизнеса в период пандемии, оказались безуспешными. Об этом 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Квачев. Так он прокомментировал результаты исследования, проведенного банком «Открытие», которое показало, что 35% российских компаний уменьшили зарплату своим сотрудникам.

«Весной-летом этого года правительства разных стран по-разному отреагировали на пандемию коронавируса, — сказал Квачев. — В России меры были выборочными и поддерживали в основном бизнес, в отличие, скажем, от многих стран США и Европы, где людям выплачивали безусловную денежную помощь на время карантина. Российские меры оказались скорее неуспешными: огромное количество компаний столкнулись с негативными последствиями. Согласно исследованию HeadHunter, доля сокращенных сотрудников увеличилась вдвое; по данным «Ромир», каждый третий житель Москвы временно перестал работать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что в России задачу преодоления бедности нельзя решить исключительно бюджетными выплатами.

Читайте ранее в этом сюжете: К концу 2020 года в РФ может появиться до 5 млн безработных

Читайте развитие сюжета: Чем для граждан РФ обернулся отказ ее властей от прямых выплат населению?