Москва, 29 сентября 2020, 15:03 — REGNUM Меры, которые применяли власти РФ ради поддержки экономики и бизнеса в период пандемии, оказались безуспешными. Об этом 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Квачев. Так он прокомментировал результаты исследования, проведенного банком «Открытие», которое показало, что 35% российских компаний уменьшили зарплату своим сотрудникам.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что в России задачу преодоления бедности нельзя решить исключительно бюджетными выплатами.
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