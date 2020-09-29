Москва, 29 сентября 2020, 15:02 — REGNUM Китай столкнулся с небывалым спадом в экономике, что чувствуется не только в самой КНР, но и в ее странах-партнерах. Об этом 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала прогноз Всемирного банка, согласно которому ВВП Китая в 2020 году вырастет только на 2%.
Как пояснила Новикова, если рассуждать об объемах экспорта России в Китай, то можно говорить о снижении объемов продуктов нефтепереработки, поставок газа, а также других природных ресурсов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил, что товарооборот между Россией и Китаем не стагнирует, а напротив, демонстрирует долгосрочную тенденцию к росту.
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