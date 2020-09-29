Киев, , 15:00 — REGNUM В августе совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в гривне уменьшился на 16,9 млрд грн, сообщила 29 сентября пресс-служба министерства финансов.

Согласно данным ведомства, на 1 сентября долг Украины составил 2.338 млрд грн или $85,1 млрд в эквиваленте в иностранной валюте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство уточняет, что государственный долг сократился на 11,8 млрд грн в основном за счет уменьшения долга по облигациям внутреннего государственного займа, а гарантированный государством долг уменьшился на 5,1 млрд грн — преимущественно за счет уменьшения задолженности перед МВФ.

По информации минфина, расходы на погашение государственного долга в августе 2020 года составляли 38,7 млрд грн (примерно $1,3 млрд), а расходы на обслуживание государственного долга — 8,5 млрд грн (примерно $270 млн).

ИА REGNUM напоминает, что ранее в сентябре министр финансов УкраиныСергей Марченко заявил, что в следующем году Киев может осуществить заимствования, «не создавая давления на макростабильность», а также пообещал, что в 2021 году удастся сократить государственный долг на 3%.