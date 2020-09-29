Киев, , 14:53 — REGNUM С 2015 года на Украине не было выпущено ни одного серийного самолета, заявил в своем комментарии сегодня, 29 сентября, экономист Алексей Кущ, рассуждая о положении дел в украинской промышленности.

Эксперт отмечает, что в 1991—1992 гг. «Антонов» выпускал по 60−70 самолетов в год, а последний всплеск активности был зафиксирован к Евро-2012, когда предприятие выпустило шесть единиц техники. При этом большую часть выпуска с 2002 года составили военные транспортники Ан-32 (37%) и транспортно-пассажирские Ан-140 (33%).

«Самолеты оказались для нынешней власти не вторым «делом», а «надцатым». Их декоммунизировали вместе с промышленным потенциалом… На первом месте сейчас быстрые деньги, отмытые на строительстве дорог, контрабанде леса, янтаря и завозе китайско-турецкого «контрабаса». Лучшие конструкторские умы покидают нынче Украину», — констатировал Кущ.

Эксперт отмечает, что только украинские чиновники могут спокойно вести переговоры о закупке импортных самолетов, в то время как свое производство, по сути, медленно умирает. По его словам, в других странах подобные заявления уже стали бы концом политической карьеры.

ИА REGNUM напоминает, что в середине августа премьер министр Украины Денис Шмыгаль в ходе визита в Харьков заявил, что харьковский авиазавод должен быть символом возобновления авиапроизводства на Украине.

«Коллектив сохранен, хотя ситуация сложная… В первую очередь нужно обеспечение государственного заказа, экспорт. Договорились, что будет создана рабочая группа, которая отработает подходы по утверждению развития этого предприятия», — сказал премьер-министр.