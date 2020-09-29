Подгорица, , 14:43 — REGNUM Общий объем внешней торговли Черногории с 1 января по 31 августа составил 1,6147 миллиарда евро, что на 18,8 процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает статистическое управление Monstat.

Экспорт товаров составил 230,7 млн евро, импорт — 1,384 млрд евро. По сравнению с тем же периодом прошлого года экспорт был ниже на 12,3 процента, а импорт — на 19,8 процента.

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по экспорту были: Сербия (57,6 млн евро), Словения (23,1 млн евро) и Венгрия (17,7 млн евро).

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по импорту были: Сербия (268,2 миллиона евро), Китай (140,4 миллиона евро) и Германия (128 миллионов евро). Наибольший объем внешней торговли был отмечен со странами CEFTA и Европейским союзом.