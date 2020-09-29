Краснодар, , 14:42 — REGNUM Вопрос реконструкции автомобильных трасс и железных дорог имеет большое значение для Краснодарского края, который является курортным и транзитным регионом, через него проходят трассы к Черному и Азовскому морям, к Крымскому полуострову. Об этом заявил губернатор края Вениамин Кондратьев 29 сентября, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина правительству о проработке проектов развития автотрасс и железных дорог, которые ведут к Черноморскому побережью.

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»На Кубань ежегодно приезжают миллионы туристов на своих машинах, что увеличивает трафик. А в период пандемии, когда стал активно развиваться именно внутренний туризм, нагрузка на дорожную инфраструктуру возросла в разы. Поэтому вопрос пропускной способности трасс к побережью обострился», — отметил Кондратьев.

За пять лет, добавил Кондратьев, объем краевого дорожного фонда вырос более чем в два раза и в 2020 году он составил более 33 млрд рублей. В области дорожного строительства реализуется несколько крупных проектов.

«Если говорить о реконструкции железных дорог и ведущих автомагистралях, то самостоятельно краю трудно будет освоить такой масштабный объем работ. Поэтому внимание и поддержка правительства крайне важна», — добавил глава Кубани.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября на заседании президиума Госсовета Владимир Путин поручил заняться правительству развитием автомобильных и железных дорог, ведущих к Черноморскому побережью России, подчеркнув, что проблему надо решать, «чтобы автомобильное или даже железнодорожное сообщение для пассажиров и туристов на южном направлении стало удобнее и быстрее».

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